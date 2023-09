Die Basler AG, Hersteller von Kameras und Komponenten für die digitale, industrielle Bildverarbeitung, hat nicht nur viele Auswirkungen des technologischen Wandels erlebt, sondern auch selbst aktiv mit innovativen Entwicklungen und Neuerungen vorangetrieben. Das Unternehmen forscht und entwickelt, um letztendlich das Leben der Menschen zu verbessern und einfacher zu machen. Eigens entwickelte Kamerafeatures sorgen für herausragende Bildqualität und optimierte Übertragungsraten – speziell für industrielle Anwendungen: Die Flächen-, Zeilen- und Netzwerkkameras von Basler werden unter anderem in der Medizin, in der Lebensmittelindustrie, im Straßenverkehr, in der Lagerautomatisierung oder in anderen industriellen Bereichen wie der Elektronik- und Halbleiterinspektion oder der Druckbildkontrolle eingesetzt.



Seit Gründung gehören Offenheit für andere Sichtweisen und neue Lösungswege untrennbar zur Basler DNA. Diese gewährleistet die stetige Weiterentwicklung der Produkte, so dass Anwender auf die Zukunftssicherheit der Lösungen vertrauen können. Im Unternehmen werden außergewöhnliche Ideen kreiert, ohne dabei die Realitäten der Märkte auszublenden. Daher überzeugt Basler mit zielgerichteten technologischen Innovationen, die sich immer eng an den Bedürfnissen der Kunden orientieren.



So ist es nur konsequent, dass es im Unternehmen einen bewussten und strukturierten Umgang mit Innovationen gibt indem neue Technologien und Tools frühzeitig antizipiert adaptiert werden. So gibt es bei Basler eine eigene Business-Unit für Innovation, die in einem detaillierten, mehrstufigen Prozess Ideen und Ansätze Schritt für Schritt kritisch hinterfragt und immer weiter verfeinert. Hier tauscht sich das Unternehmen auch mit Kunden, Partnern und Forschungseinrichtungen über neue Wege und Ansätze aus, angepasst auf das jeweilige spezifische Innovationsfeld.



Ein gutes Beispiel für die schnelle Entwicklung neuer Ideen zeigt sich aktuell in der bildgeführten Robotik: Ein KI-gestütztes Computer Vision System bietet einen viel höheren Grad an Genauigkeit und eine schnellere Lernfähigkeit und bietet so eine sichere Objekterkennung, selbst bei verwinkelten oder teils verdeckten Objekten.



Spezialaufgaben, die bislang als undurchführbar galten, werden plötzlich für Industrieroboter mit Computer Vision Komponenten von Basler machbar.



Die Basler AG ist ein international führender und erfahrener Experte für Computer Vision und findet seit über 30 Jahren passende Lösungen für Kunden aus den unterschiedlichsten Bereichen. Das Unternehmen bietet ein breit aufeinander abgestimmtes Produktportfolio an Bildverarbeitungs-Hardware und -Software an. Der 1988 gegründete Konzern hat seinen Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in Europa, Asien und Nordamerika. Das Unternehmen investiert maßgeblich in die Entwicklung von innovativen, zuverlässigen und langlebigen Produkten mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.



