82% der deutschen Wirtschaftsstudenten wollen im Ausland studieren



82 % der deutschen Wirtschaftsstudenten wollen im Ausland studieren, so ein neuer Bericht des Graduate Management Admission Council (GMAC).



Zu den Top-Standorten der deutschen Studenten gehören das Vereinigte Königreich, die USA und Schweden. Diese Ergebnisse stammen aus der jährlichen GMAC-Umfrage unter Studieninteressierten für das Jahr 2023, die Aufschluss über die sich entwickelnden Präferenzen und Trends unter Studieninteressierten gibt, die ein Wirtschaftsstudium anstreben.



Dieses Ergebnis liegt leicht über dem allgemeinen Trend der europäischen Studenten, von denen 81 % im Ausland studieren wollen - ein Anstieg gegenüber 77 % im Jahr 2022. Die Anziehungskraft Europas als Zielort für eine allgemeine Managementausbildung ist weiterhin ungebrochen, und Europa ist das beliebteste Studienziel für Bewerber aus dem Nahen Osten und Afrika. Die USA sind derweil das beliebteste Ziel für Studieninteressierte aus Nord- und Südamerika sowie aus Asien und den pazifischen Inseln. In der Tat wollten 90 % der Bewerber aus Nordamerika in ihrem Heimatland studieren.



Die Umfrage ergab auch, dass die Masterstudiengänge in Management und Finanzen für deutsche Studieninteressierte attraktiver sind als der MBA, wobei 8 % mehr Studenten diese Studiengänge in Betracht ziehen als einen zweijährigen MBA. Auch spezialisiertere Masterstudiengänge wie Supply Chain Management und Entrepreneurship werden von den Studierenden bevorzugt.



Die Umfrage befasste sich auch mit den zukünftigen Karrierewegen der deutschen Wirtschaftsstudenten nach dem Abschluss des Studiums. Die Forscher fanden heraus, dass 56 % der Bewerber daran interessiert waren, nach einer Managementausbildung in die Beratung zu gehen, und 61 % wollten in der Produkt- und Dienstleistungsbranche arbeiten. Interessanterweise waren die französischen und italienischen Bewerber eher an der Leitung von Projekten interessiert, während die deutschen Bewerber die Leitung von Menschen bevorzugten. Nur 4 % der deutschen Bewerber gaben an, dass es eines ihrer Ziele sei, weiterhin für ihren derzeitigen Arbeitgeber zu arbeiten.



Weltweit betrachtet, zeichnen sich nordamerikanische und europäische Bewerber durch ihre Vorliebe für sozial oder politisch engagierte Unternehmen aus, mehr als in anderen Regionen. Dieser Trend spiegelt wider, dass sie Organisationen bevorzugen, die mit ihren Werten übereinstimmen und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben. Dies zeigt, dass sich die Erwartungen der angehenden Studenten ändern und die soziale Verantwortung der Unternehmen in ihrem Entscheidungsprozess immer wichtiger wird.



Joy Jones, CEO von GMAC, äußerte sich zu den Ergebnissen der Umfrage wie folgt: "Die GMAC-Studieninteressentenumfrage 2023 bietet wertvolle Einblicke in die sich verändernden Präferenzen von Studieninteressierten in den verschiedenen Regionen. Es ist klar, dass europäische Kandidaten sich zunehmend für ein Studium außerhalb ihres Heimatlandes interessieren, wobei Europa nach wie vor ein Top-Ziel ist. Wir beobachten auch ein wachsendes Interesse an betriebswirtschaftlichen Masterstudiengängen, was auf eine Nachfrage nach spezialisierten Kenntnissen und Fähigkeiten hindeutet. Da sich die Landschaft der betriebswirtschaftlichen Ausbildung ständig weiterentwickelt, wird GMAC Schulen und Kandidaten bei der Bewältigung dieser Veränderungen unterstützen.



Die 1953 gegründete GMAC, ein weltweiter Zusammenschluss führender Wirtschaftshochschulen, hat sich zum Ziel gesetzt, den Zugang zu und den Austausch von Informationen über die Managementausbildung zu verbessern und veröffentlicht jährlich eine Umfrage unter Studieninteressierten. In diesem Jahr wurden Daten von mehr als 2700 Bewerbern aus 131 verschiedenen Ländern erhoben.



Die Ergebnisse verdeutlichen die zunehmenden Veränderungen in der Demografie der Bewerber und ihre Erwartungen an eine betriebswirtschaftliche Ausbildung, vor allem wenn man bedenkt, dass immer mehr Bewerber aus der Generation Z und den Millennials kommen als je zuvor.



Für weitere Informationen über GMAC oder ein Exemplar der Studieninteressentenbefragung für 2023 wenden Sie sich bitte an Alexandre Lopez von BlueSky Education unter alex@bluesky-pr.com oder telefonisch unter +44 (0)1582 797959.