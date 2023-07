32% des étudiants français en business veulent travailler à l'étranger après leurs études



Selon un nouveau rapport du Graduate Management Admission Council (GMAC), 32 % des candidats français à une école de commerce souhaitent travailler à l'étranger après avoir obtenu leur diplôme. Mais les futurs étudiants français sont plus nombreux à vouloir étudier dans leur pays que dans d'autres pays européens - la France étant la première destination pour 60 % des candidats français.



Ce résultat diffère de la tendance générale parmi les étudiants européens, dont 81 % cherchent à étudier à l'étranger depuis leur pays d'origine - une hausse par rapport à 77 % en 2022. En Allemagne, seuls 25 % souhaitent étudier dans une école allemande, et en Italie, ils sont 26 %. Ces résultats proviennent de l'enquête annuelle de GMAC sur les futurs étudiants pour 2023, qui met en avant les préférences des futurs étudiants à la recherche d'une formation commerciale.



L'attrait de l'Europe en tant que destination pour une formation générale en commerce continue de captiver les candidats du monde entier, et l'Europe étant la première destination d'études pour les candidats du Moyen-Orient et de l'Afrique. En effet, 83 % des étudiants souhaitant s'inscrire dans une école de commerce française viennent de l'étranger. De leur côté, les États-Unis sont la première destination des futurs étudiants d'Amérique du Nord et du Sud, ainsi que d'Asie et des îles du Pacifique.



Les programmes les plus populaires sont les programmes MBA, le masters en finance et les masters en management international, mais l'enquête a également révélé que les programmes de master étaient légèrement plus populaires en France que les programmes de MBA.



L'enquête a aussi révélé les futurs parcours professionnels des étudiants des écoles de commerce françaises après leur diplôme. L'une des aspirations les plus communes est de trouver un emploi qui permette de voyager à l'étranger, ce que 34 % des candidatures ont indiqué comme objectif. Parmi les autres aspirations professionnelles, on trouve la gestion de projets (40 %), plus que la gestion de personnes (28 %) et la gestion de produits (6 %). Comme dans les autres pays européens, le consulting est le premier métier auquel aspirent les candidats français, avec la finance le premier secteur qu'ils souhaitent intégrer.



Globalement, les candidats nord-américains et européens se distinguent par leur préférence pour les entreprises socialement ou politiquement engagées, plus que dans les autres régions. Cette tendance reflète l'importance qu'ils accordent aux organisations qui correspondent à leurs valeurs et qui ont un impact positif sur la société, ce qui met en évidence l'évolution des attentes des futurs étudiants et l'importance croissante de la responsabilité sociale des entreprises dans leur processus de prise de décision.



Fondé en 1953, le GMAC, une association mondiale de grandes écoles de commerce, améliore l'accès à l'information sur les études en business et publie chaque année une enquête auprès des futurs étudiants. Cette année, le GMAC a recueilli des réponses auprès de plus de 2 700 candidats dans 131 pays différents.



Les résultats mettent en évidence l'évolution croissante des caractéristiques démographiques des candidats et ce qu'ils recherchent dans une formation commerciale, en particulier si l'on considère que de plus en plus de candidats proviennent aujourd'hui de la génération Z et la génération Y, plus que jamais auparavant.



Pour plus d'informations sur GMAC, ou pour obtenir une copie de leur enquête sur les étudiants prospectifs, veuillez contacter Alexandre Lopez à BlueSky Education sur alex@bluesky-pr.com ou appelez le +44 (0)1582 797959.