Il 78% degli studenti italiani di business vuole studiare all'estero, secondo un nuovo rapporto del Graduate Management Admission Council (GMAC).



Tra le località preferite dai potenziali candidati italiani alle scuole di business figurano il Regno Unito, gli Stati Uniti e la Francia. Questi risultati provengono dall'annuale Prospective Students Survey del GMAC per il 2023, che fa luce sull'evoluzione delle preferenze e delle tendenze dei futuri studenti in cerca di un'istruzione di business.



Questo dato è leggermente inferiore alla tendenza più ampia degli studenti europei, l'81% dei quali desidera studiare all'estero, con un aumento rispetto al 77% del 2022. L'attrattiva dell'Europa come destinazione per la formazione generale in management continua ad affascinare anche i candidati a livello globale, essendo la prima destinazione di studio per i candidati del Medio Oriente e dell'Africa. Nel frattempo, gli Stati Uniti sono la destinazione principale per i futuri studenti del Nord e del Sud America, nonché per quelli dell'Asia e delle isole del Pacifico. Il 90% dei candidati nordamericani desidera infatti studiare nel proprio Paese.



Sebbene gli studenti italiani desiderino studiare all'estero, solo il 27% ha dichiarato che l'obiettivo principale della propria formazione è lavorare fuori dall'Italia, un dato inferiore a quello della Francia e della Germania, entrambe al 32%.



L'indagine ha anche rilevato che i programmi di Master sono più popolari dei programmi MBA di 1 o 2 anni, con una percentuale del 22%. I programmi più richiesti sono stati il Master of Finance, seguito dall'MBA di 1 anno e dal Master of international management.



L'indagine ha anche analizzato i futuri percorsi di carriera degli studenti delle scuole di business italiane dopo la laurea. La ricerca ha rilevato che l'aspirazione più comune è quella di lavorare per un'azienda che permetta di viaggiare all'estero, obiettivo che il 36% delle domande ha evidenziato di voler perseguire. Il 28% ha dichiarato di voler utilizzare i propri studi di business per diventare amministratore delegato. Come in altri Paesi europei, la consulenza è il ruolo più ambito dai candidati italiani, mentre la contabilità è il primo settore in cui vorrebbero entrare. I candidati italiani sono stati meno propensi a diventare imprenditori rispetto alla Francia (22%) o alla Germania (23%), con solo il 13% che ha sottolineato come obiettivo successivo agli studi.



A livello globale, i candidati nordamericani ed europei si distinguono per la loro preferenza nella scelta di aziende impegnate socialmente o politicamente, più di altre regioni. Questa tendenza riflette l'enfasi posta sulle organizzazioni che si allineano ai loro valori e che hanno un impatto positivo sulla società, evidenziando l'evoluzione delle aspettative dei futuri studenti e la crescente importanza della responsabilità sociale d'impresa nel loro processo decisionale.



Joy Jones, CEO di GMAC, ha espresso le sue considerazioni sui risultati dell'indagine, affermando: "L'indagine GMAC Prospective Students Survey 2023 fornisce preziose indicazioni sull'evoluzione delle preferenze dei futuri studenti nelle varie regioni. È chiaro che i candidati europei sono sempre più attratti dallo studio al di fuori del loro Paese d'origine, mentre gli altri Paesi europei rimangono le loro destinazioni principali. Si osserva anche un crescente interesse per i master in business, a indicare una domanda di conoscenze e competenze specialistiche. Poiché il panorama dell'istruzione aziendale continua ad evolversi, GMAC rimane impegnata a sostenere le scuole e i candidati nell'affrontare questi cambiamenti".



Fondata nel 1953, la GMAC, un'associazione globale di importanti scuole di business, ha l'obiettivo di migliorare l'accesso e la condivisione di informazioni sulla formazione manageriale e pubblica ogni anno un'indagine sui futuri studenti. Questo rapporto raccoglie i dati di oltre 2700 candidati in 131 paesi diversi.



I risultati evidenziano i crescenti cambiamenti nei dati demografici dei candidati e in ciò che essi cercano nella formazione aziendale, soprattutto se si considera che oggi un numero sempre maggiore di candidati proviene dalla Gen Z e dai millennial rispetto al passato.



