

دبي: 26 سبتمبر 2023:

في عصر يتجاوز فيه الطلب على التحويلات المالية الحدود الجغرافية واختلافات العملات، صار لخدمات الصرافة المالية دوراً كبيراً لا غنى عنه، وحرص الفردان للصرافة الذي يزدهر بتاريخ عريق يعود الى 1954، على تقديم أفضل الخدمات المالية بترخيص خاضع للرقابة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.



جاءت الانطلاقة بعد ازدهار تجارتهم في اللؤلؤ الطبيعي والملاحة البحرية وتطوره إلى كيان تجاري متعدد يتطلب العمل بعملات متنوعة، ومن هنا استلهم المؤسس والرئيس الفخري، صاحب الرؤية الفذّة حسن إبراهيم الفردان الحاجة لإنشاء شركة الفردان للصرافة من أجل توفير حلول تحويلات فعالة تسهل عليهم التعامل بمختلف العملات.



وبالرغم من أن تصميم شركة الفردان للصرافة في البداية كان مشروعاً للتجارة العائلية فحسب، إلى أنه ومع مرور الزمن تطور وازدهر ليصبح حجر الزاوية في المشهد المالي للبلاد، وبعد تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971 حصل على امتياز كونه أول وأقدم شركة للصرافة المالية في الدولة، هذا ولعب دورًا أساسيًا في دعم مجتمعات الوافدين من خلال توفير حلقة وصل بينهم وبين عائلاتهم في أوطانهم.



ويفخر الفردان للصرافة بتقديم خدمات تناسب جميع شرائح المجتمع في كل أرجاء الدولة، كونه يعتمد على مبدأ الشمولية المالية ليصل لجميع الأفراد بمن فيهم من لا يملكون حسابات بنكية إلى أصحاب الثروات، حيث أنه يوفر منصات تحويل آمنة وفعالة عابرة للحدود، يتم تسهيلها عبر شراكات واسعة النطاق مع عدد لا يحصى من مقدمي الخدمات المالية في العالم، كل ذلك مع الحرص بالالتزام الصارم باللوائح والقوانين التنظيمية.



حافظ الفردان للصرافة على مر السنين، على النجاح والنمو من خلال القيادة الحكيمة والالتزام الراسخ بالابتكار المستمر، وقد مكّن هذا النهج الديناميكي الشركة من الحفاظ على قدرتها التنافسية والتكيف مع التغييرات التي تمس السوق المحلية والعالمية، وتحقيق تأثير إيجابي كبير على المشهد المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وفي هذا الإطار يؤكد حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة على الاستمرار في التكيّف مع التقدم التكنولوجي للقطاع المالي قائلا : " يلتزم الفردان للصرافة بالتكيف مع المشهد المالي المتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهدفنا الأساسي هو تقديم حلول مالية رائدة تمكّن الأفراد والشركات وتسهل عليهم تعاملاتهم، وتدفع عجلة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزز الشمول المالي."



ويبرز ذلك في تأقلم الفردان للصرافة مع النظام البيئي المالي المتطور باستمرار، واعتمادها أحدث التقنيات الحديثة في معاملاتها المالية واعتباره عنصرًا حيويًا في عملياته تماشياً مع النمو السريع لقطاع التكنولوجيا المالية، ويضمن هذا النهج التقدمي بقاء الفردان للصرافة في طليعة الابتكار المالي والاستمرار في خدمة الاحتياجات المتنوعة والديناميكية لعملائها.

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Al Fardan Exchange



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