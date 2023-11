BERLIN, 22st November 2023 – At a time when speed and uncertainty have become the norm, the call for innovation and disruption is louder than ever. We are proud to announce the launch of a ground-breaking initiative focused on shaping the future through pioneering leadership and entrepreneurial creativity: Disrupting the status quo of today for the decisions of tomorrow.



The ongoing turbulence in the global market has necessitated a fundamental paradigm shift in corporate management. Adaptability and agility are paramount, forcing companies to modernise and transform their strategies. In response to this urgent need, our campaign looks at the inspiring stories of individuals and organisations that have not only weathered the storm, but thrived amid troubled times.



Innovation and Disruption Leaders on WELT is designed to serve as a beacon of insight and inspiration for entrepreneurs, leaders, and enthusiasts alike. By highlighting the remarkable journeys of those who have embraced change, this series illuminates the way forward for industries worldwide. Through in-depth interviews, case studies, and expert analyses, viewers will gain invaluable knowledge on how to navigate the complexities of today's business landscape and transform accordingly.



"At a time when the only constant is change, it is imperative to recognize and celebrate the pioneers who have successfully adapted to the evolving market dynamics," said Paolo Zanini, CEO of TBD Media Group. "This series is not just a showcase of achievements; it is a testament to the power of innovation and disruption in shaping a better tomorrow."



"Innovation and Disruption Leaders: Breaking Today's Status Quo for Tomorrow's Decisions" is a testament to the spirit of resilience and ingenuity that characterises our age. This series will not only provide a platform for these inspiring stories, but also encourage others to champion change and drive meaningful transformation.



The companies participating in the campaign include:

Primavera Life: Unleashing the power of plants

ACO Passavant: New energy from old fat

SG Stern: Experience the full diversity of sports together

VARO Energy: Accelerating the energy transition

Safesize: The future of shoe shopping





Media Contact:

Anh Pham

Marketing Coordinator

TBD Media Group

a.pham@tbdmediagroup.com





Wagnis des Wandels: Die Kampagne "Innovators and Disruptors" von TBD Media auf WELT



BERLIN, 22. November 2023 – In einer Zeit, in der Geschwindigkeit und Unsicherheit zur Norm geworden sind, ist der Ruf nach Innovation und Disruption lauter denn je. Wir sind stolz darauf, den Start einer wegweisenden Initiative verkünden zu dürfen, die sich darauf konzentriert, die Zukunft durch wegweisende Führung sowie unternehmerische Kreativität zu gestalten: Den Status Quo von heute durchbrechen für die Entscheidungen von morgen.



Die anhaltenden Turbulenzen auf dem Weltmarkt haben einen grundlegenden Paradigmenwechsel in der Unternehmensführung erforderlich gemacht. Anpassungsfähigkeit und Agilität sind von größter Bedeutung und zwingen die Unternehmen, ihre Strategien zu modernisieren und zu verändern. Als Antwort auf diese dringende Notwendigkeit befasst sich unsere Kampagne mit den inspirierenden Geschichten von Einzelpersonen und Organisationen, die den Sturm nicht nur überstanden haben, sondern inmitten der unruhigen Zeiten gediehen sind.



Innovation and Disruption Leaders auf WELT soll als Leuchtturm der Erkenntnis und Inspiration für Unternehmer, Führungskräfte und Enthusiasten gleichermaßen dienen. Indem sie die bemerkenswerten Wege derjenigen aufzeigt, die sich dem Wandel gestellt haben, beleuchtet diese Serie den Weg in die Zukunft für Branchen weltweit. Durch ausführliche Interviews, Fallstudien und Expertenanalysen erhalten die Zuschauer unschätzbares Wissen darüber, wie sie die Komplexität der heutigen Unternehmenslandschaft und eine entsprechende Transformation meistern können.



"In einer Zeit, in der die einzige Konstante der Wandel ist, ist es unerlässlich, die Pioniere anzuerkennen und zu würdigen, die sich erfolgreich an die sich entwickelnde Marktdynamik angepasst haben", so Paolo Zanini, CEO der TBD Media Group. "Diese Reihe ist nicht nur eine Leistungsschau, sondern ein Beweis für die Kraft von Innovation und Disruption bei der Gestaltung einer besseren Zukunft."



“Innovation and Disruption Leaders: Breaking Today's Status Quo for Tomorrow's Decisions" ist ein Zeugnis für den Geist der Widerstandsfähigkeit und des Einfallsreichtums, der unser Zeitalter prägt. Diese Reihe wird nicht nur eine Plattform für diese inspirierenden Geschichten bieten, sondern auch andere dazu ermutigen, sich für den Wandel einzusetzen und sinnvolle Veränderungen voranzutreiben.



Zu den Unternehmen, die sich an der Kampagne beteiligen, gehören:

Primavera Life: Die Kraft der Pflanzen entfesseln

ACO Passavant: Neue Energie aus altem Fett

SG Stern: Die ganze Vielfalt des Sports gemeinsam erleben

VARO Energy: Beschleunigung der Energiewende

Safesize: Die Zukunft des Schuh-Shoppings





Kontakt für die Medien:

Anh Pham

Marketing Coordinator

TBD Media Group

a.pham@tbdmediagroup.com