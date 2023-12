Rastede, 7 December 2023: All newly installed heating systems should use 65% renewable energy in future - in many cases, the best solution is a hybrid system with a heat pump. However, not every property owner can retrofit these as quickly as they would like. That's why BRÖTJE has developed Kit 65, an interface that makes new gas condensing boilers hybrid-capable simply, quickly and cost-effectively and prepares them for the integration of a heat pump.



"We want a heat pump to be installed in every home in Germany - but we need an interim solution for those homes that are not yet prepared for this technology," summarises Christian Sieg, Managing Director of August Brötje GmbH. This is why Brötje is focussing on hybrid solutions: A hybrid system consisting of a heat pump and gas condensing boiler is currently the ideal solution for many existing houses. It is able to supply heat efficiently and in line with demand and offers long-term flexibility: if the heating load subsequently decreases as a result of energy-efficient refurbishment, the regenerative supply component, which is provided by the heat pump, for example, increases. Kit 65 can serve as a substitute for the regenerative component that is to be added to the heating system at a later date - for example, after bridging capital or supply bottlenecks.



The element is 175 mm deep and is installed behind a newly installed gas condensing boiler at the existing connection points. In addition to fitting the boiler, it only takes around 30 minutes. In accordance with current legislation, the gas boiler is therefore future-proof, as it can function as part of a hybrid system with the future prescribed proportion of 65 % renewable energy.



The retrofitted heat pump is operated via the display on the gas boiler. A switchover function makes it possible to optimise the operation of the hybrid system in terms of costs, CO2 emissions or efficiency. The heat generators run redundantly so that a high level of supply reliability is guaranteed. If the heat pump has to defrost in winter, the boiler takes over the function of the buffer storage tank. This makes it easy to save space for an additional buffer cylinder.



With the Kit 65, the subsequent connection of the heat pump and other hybrid system components is limited to a few simple steps, as the control and hydraulics are already available. The module is suitable for use with BRÖTJE gas condensing boilers from the WGB.1 series (WGB 14.1, WGB 22.1) and is expected to be available from the 4th quarter of 2023. In future, the Kit 65 can also be combined with other gas condensing boilers.



It is always advisable to carry out a simulation of the system operation during the planning stage. The manufacturer BRÖTJE offers a calculation tool for specialist installers that allows the components to be matched and a hybrid system to be planned - for a reliable, professional design. This provides the specialist installer with planning security and gives the system operator a forecast of energy consumption. Co-operation with the specialist trade is of crucial importance to August Brötje GmbH.



But the company's own service is also a central component of the Brötje approach: "Innovations can be more successful on the market if they are accompanied by targeted service," states Ronald Helms, who is responsible for customer service at Brötje. August Brötje GmbH clearly demonstrates its ambition to play an active role in shaping the heating revolution.



Media contact

August BRÖTJE GmbH

Jan Arkenau

August-Brötje-Straße 17

26180 Rastede

T: +49 4402 80 554

jarkenau@broetje.de

www.broetje.de



Waldecker PR - Office for Press and Public Relations

Stefanie Schetter

In der Büg 26

90453 Nuremberg

T: +49 911 38 44 02 63

schetter@waldecker-pr.de

www.waldecker-pr.de





About August Brötje GmbH

With over 100 years of experience in the industry, BRÖTJE develops and manufactures heating and heating technology for residential, commercial and institutional applications. The company, with production and sales locations in Rastede and Augustfehn in northern Germany and in Haar, employs 550 people and covers the entire range of heating technology. Environmentally friendly heat pumps and solar thermal energy are complemented by economical gas and oil condensing boiler technology and can be combined to create flexible hybrid heating solutions. Matching system and control technology as well as the range of radiators round off the performance spectrum. All BRÖTJE products are distributed exclusively by GC, G.U.T. and the Pfeiffer & May Group as wholesale partners. The Germany-wide BRÖTJE customer service, telephone support for specialist tradesmen and a professional training programme round off the range. BRÖTJE is part of the internationally active BDR Thermea Group.



Further information from BRÖTJE: www.broetje.de





Media Contact

Saffron Dale

Marketing Coordinator

TBD Media Group

s.dale@tbdmediagroup.com





Fit für Hybrid mit dem Kit 65 von BRÖTJE



Rastede, 07. Dezember 2023. Alle neu verbauten Heizanlagen sollen zukünftig zu 65 % regenerative Energien verwenden – für viele Fälle ist die beste Lösung ein Hybridsystem mit Wärmepumpe. Doch lange nicht jeder Immobilienbesitzer kann diese so schnell nachrüsten, wie er oder sie gerne möchte. Deshalb hat BRÖTJE mit dem Kit 65 eine Schnittstelle entwickelt, die neue Gas-Brennwertkessel einfach, schnell und kostengünstig hybridfähig macht und auf die Integration einer Wärmepumpe vorbereitet.



“Wir wollen, dass in jedem Haus in Deutschland eine Wärmepumpe Einzug hält – wir brauchen aber eine Zwischenlösung für jene Häuser, die auf diese Technologie noch nicht vorbereitet sind”, bringt es Christian Sieg, Geschäftsführer der August Brötje GmbH, auf den Punkt. Daher setzt man bei Brötje auf Hybridlösungen: Ein Hybridsystem aus Wärmepumpe und Gas-Brennwertkessel stellt aktuell für viele Bestandshäuser die optimale Lösung dar. Es vermag effizient und bedarfsgerecht Wärme zu liefern und bietet langfristige Flexibilität: Sinkt durch energetische Sanierung nachträglich die Heizlast, dann steigt der regenerative Versorgungsanteil, den beispielsweise die Wärmepumpe trägt. Das Kit 65 kann hier als Stellvertreter für die regenerative Komponente dienen, die dem Heizsystem zu späterem Zeitpunkt hinzugefügt werden soll – zum Beispiel nach der Überbrückung von Kapital- oder Lieferengpässen.



Das Element ist 175 mm tief und wird hinter einem neu eingebauten Gas-Brennwertkessel an die vorhandenen Anschlussstellen montiert. Der Zeitaufwand zusätzlich zur Kesselanbringung beträgt nur ca. 30 Minuten. Gemäß aktueller Gesetzeslage ist der Gaskessel damit zukunftssicher, da er als Bestandteil einer Hybridanlage mit dem zukünftig vorgeschriebenen Anteil von 65 % regenerativen Energien fungieren kann.



Die Bedienung der nachträglich installierten Wärmepumpe erfolgt über das Display am Gaskessel. Eine Umschaltfunktion ermöglicht es, den Betrieb des Hybridsystems hinsichtlich Kosten, CO2-Emissionen oder Effizienz zu optimieren. Die Wärmeerzeuger laufen dabei redundant, sodass eine hohe Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Muss die Wärmepumpe im Winter abtauen, übernimmt der Kessel die Funktion des Pufferspeichers. Der Platz für einen zusätzlichen Pufferspeicher lässt sich so ganz einfach einsparen.



Mit dem Kit 65 beschränkt sich die spätere Anbindung von Wärmepumpe und anderen Hybridsystem-Komponenten auf wenige Handgriffe, da Regelung und Hydraulik schon vorhanden sind. Das Modul eignet sich für den Einsatz mit den BRÖTJE Gas-Brennwertkesseln der WGB.1-Reihe (WGB 14.1, WGB 22.1) und ist voraussichtlich ab dem 4. Quartal 2023 erhältlich. Künftig kann das Kit 65 auch mit weiteren Gas-Brennwertgeräten kombiniert werden.



Grundsätzlich ist es empfehlenswert, während der Planung eine Simulation des Anlagenbetriebs durchzuführen. Hersteller BRÖTJE bietet hierfür ein Berechnungstool für Fachhandwerker an, das die Abstimmung der Komponenten sowie die Planung einer Hybridanlage erlaubt – für eine sichere, fachgerechte Auslegung. Dies verschafft dem Fachhandwerker Planungssicherheit und gibt dem Anlagenbetreiber eine Prognose des Energieverbrauchs. Die Zusammenarbeit mit dem Fachhandwerk ist für die August Brötje GmbH von entscheidender Bedeutung.



Aber auch der unternehmenseigene Service stellt einen zentralen Bestandteil des Brötje-Ansatzes dar: “Innovationen können sich im Markt besser durchsetzen, wenn sie durch gezielte Dienstleistung begleitet werden”, konstatiert Ronald Helms, der sich bei Brötje für den Kundendienst verantwortlich zeichnet. Die August Brötje GmbH macht ihre Ambitionen deutlich, die Wärmewende aktiv mitzugestalten.



Medienkontakt

August BRÖTJE GmbH

Jan Arkenau

August-Brötje-Straße 17

26180 Rastede

T: +49 4402 80 554

jarkenau@broetje.de

www.broetje.de



Waldecker PR – Büro für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stefanie Schetter

In der Büg 26

90453 Nürnberg

T: +49 911 38 44 02 63

schetter@waldecker-pr.de

www.waldecker-pr.de





Über die August Brötje GmbH

Mit über 100 Jahren Branchenerfahrung entwickelt und fertigt BRÖTJE Heizungs- und Wärmetechnik für Wohnhäuser sowie gewerbliche und institutionelle Anwendungsbereiche. Das Unternehmen mit Produktions- und Vertriebsstandorten im norddeutschen Rastede und Augustfehn sowie in Haar beschäftigt 550 Mitarbeiter und deckt die komplette Bandbreite an Heizungstechnik ab. Umweltschonende Wärmepumpen und Solarthermie werden durch sparsame Gas- und Öl-Brennwert-Technologie ergänzt und können zu flexiblen Hybridheizungslösungen kombiniert werden. Passende System- und Regelungstechnik sowie das Heizkörpersortiment komplettieren das Leistungsspektrum. Alle BRÖTJE Produkte werden exklusiv durch die GC-, G.U.T. und der Pfeiffer & May Gruppe als Großhandelspartner vertrieben. Der deutschlandweite BRÖTJE Werkskundendienst, telefonischer Fachhandwerker-Support sowie ein professionelles Schulungsangebot rundet das Angebot ab. BRÖTJE ist Teil der international agierenden BDR Thermea Gruppe.



Weitere Informationen aus dem Hause BRÖTJE: www.broetje.de





Medienkontakt

Saffron Dale

Marketing Coordinator

TBD Media Group

s.dale@tbdmediagroup.com